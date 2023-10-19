Kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyir halinde ilerleyen C.P yönetimindeki 59 JG 374 plakalı araç iddiaya göre K.A'nın kullandığı 34 FSN 975 plakalı kamyona arkadan çarptı. Olayı görenler durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Feci kazada hurdaya dönen araç içerisinde bulunan A.İ, C.P, Y.E ve S.T olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.