Kamyon Sürücüsüne 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iki kardeşin ölümüne sebep olan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşma 4 Aralık'ta görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çankaya ilçesi Kırım Caddesi'nde Murat Ü.'nün kullandığı park halindeki kamyonun aniden hareket ettiği, bu esnada kamyonun önünden geçen Anıl Gülçür (66) ve Semra Çevik'e (74) çarptığı, Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı. Çevik'in de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, olay yerinde gözaltına alınan Murat Ü.'nün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı ifade edildi.

"Durdurduğumda iki kadının üzerinden geçmiş olduğumu fark ettim"

İddianamede ifadesine yer verilen Murat Ü., "Kırım Caddesi üzerinde yolun sol tarafında kamyonet çalışır vaziyette park halinde bekliyordum. Arka taraftan bir başka kamyonun geldiğini görünce yol vermek istedim. Bu esnada manevra yaparak yola devam ettim. Manevra sırasında bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Aracı hemen durdurdum. Durdurduğumda iki kadının üzerinden geçmiş olduğumu fark ettim. Şahısları aracın kör noktasında kalması sebebiyle görmedim. Bu olayda kusurum yoktur. Araç çalıştığı için herhangi bir ses de duymadım" dedi.

"Şoför kadınları görmeyip, aracı hareket ettirerek çarptı"

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren B.Ş. ise, şoför Murat Ü'nün yol kapanmasın diye aracı ileri almak istediğini belirterek, "Bu esnada 2 kadın aracın ön tarafında kör noktada bulunuyordu. Şoför kadınları görmeyip aracı hareket ettirerek çarptı. Sonrasında ben de kamyonun yanına gittim ve 112'yi arayarak durumu ekiplere bildirdim" dedi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, maktul Gülçür'ün ölüm nedeninin kafa kubbe kemik kırıkları ve iç kanama nedeniyle meydana geldiği, Çevik'in ölüm nedeninin ise trafik kazasına bağlı yaygın doku hasarı olduğu ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, "Sanığın sevk ve idaresindeki kamyonla park halindeyken birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen maktulleri aracın altına aldığı ve üstlerinden geçtiği, maktullerin aracın kör noktasında olduklarını savunmuş ise de sanığın park yerinden çıkarken aracının etrafını kontrol etmemiş olması, kamyon niteliğindeki aracın görüş alanı dışında kalan yer olmasına karşın gözcü bulundurmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı davranarak maktullerin ölümüne neden olduğu, bu itibarla üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır" ifadeler yer aldı.

15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşma tarihi 4 Aralık olarak belirlendi. - ANKARA