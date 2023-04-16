Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kamyon sürücüsü ölümden döndü

Kamyon sürücüsü ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Ula Sakartepe rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Ula Sakartepe rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Hakan Ayılmazdır yönetimindeki 34 UZ 5608 plakalı kamyonu ile Sakartepe rampasından inişi esnada kaçış rampasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aracını yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdurabildi.

Sürücü Hakan Ayılmazdır kaza hafif yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koltukta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakartepe İtfaiye Ula 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title