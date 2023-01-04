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Uyuyakalan kamyon şoförü park halindeki 9 aracı biçip geçti

3. Sayfa Haberleri

Rusya'da seyir halindeyken uyuyakalan kamyon şoförü, park halindeki araçları biçti. 9 araçta büyük hasarın olduğu kazada can kaybının olmaması rahat nefes aldırdı.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde direksiyon başında uyuyakalan bir kamyon sürücüsü park halindeki araçları biçti.

9 ARAÇTA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 9 araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Can kaybı yaşanmayan olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kamyon şoförü uyuyakaldı, park halindeki araçları biçti

Kamyon şoförü uyuyakaldı, park halindeki araçları biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rusya 3. Sayfa Dünya Haberler

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