Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Mehmet Ekinci idaresindeki 02 FN 525 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı Polisevi Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan 02 AAD 057 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Ekinci yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ise kazaya karışan araçlar yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Mehmet Ekinci, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title