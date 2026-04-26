Kamyon otomobili sürükledi

Adıyaman'da, bir kamyon önüne çıkan otomobili fark etmeyerek sürükledi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında 02 AGF 599 plakalı kamyon, önüne çıkan 01 ET 535 plakalı otomobili sürükledi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden çektirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı