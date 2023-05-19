Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı

BURSA - Bursa- Ankara karayolu üzeri Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana gelen kaza kamyon, işçi taşıyan minibüse arkadan çarptı; 7 yolcu yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ömer Tosunyönetimindeki 16 ADM 76 plakalı kamyon, yol çalışmasının nedeniyle tek şeride düşen yoldandan köprülü kavşağa dönüş yapmakta olan Kütahya'nın Domaniç ilçesine işçi taşıyan sürücü Ali Karaarslanyönetimindeki 43 YC 036 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken minibüsteki yolcular Ali Osman Kurt(40), Güven Can(27), Mustafa Can(52), İbrahim Koca(40), Umut Uz(22), Süleyman Gürbüzve Muhammet Yıldızyaralandılar.

Olay yerine çok sayıda 112, Jandarma ve Polis Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.