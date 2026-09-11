Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haydar B., idaresindeki 20 APT 518 kamyon ile Fatih K., idaresindeki 02 ACF 054 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Arılı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatih K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı