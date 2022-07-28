Kamyon alev alev yandı Balıkesir'de park halindeki kamyon alev alev yandı. Balıkesir'de park halindeki kamyon alev alev yandı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı Karesi Sakarya mahallesi çevre yolu caddesi üzerinde park halinde duran kamyon alev aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesi sonucu kamyon yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Sakarya 3. Sayfa Haberler

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