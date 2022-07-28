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Kamyon alev alev yandı

Kamyon alev alev yandı

Balıkesir'de park halindeki kamyon alev alev yandı.

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Balıkesir'de park halindeki kamyon alev alev yandı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı

Karesi Sakarya mahallesi çevre yolu caddesi üzerinde park halinde duran kamyon alev aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesi sonucu kamyon yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Sakarya 3. Sayfa Haberler

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