'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütü liderleri yakalandı Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah ve para ele geçirildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erdal Acar İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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