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Kamerun'un Douala kentinde çelik fabrikasında patlamada 4 kişi öldü, 16 yaralandı

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Kamerun'un Douala kentindeki çelik fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Vali Diboua yaralıların Douala Genel Hastanesi'ne sevk edildiğini belirterek yanıkların ciddiyeti nedeniyle fazla iyimser olunmaması uyarısında bulundu.

Kamerun'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kamerun'un Douala kentindeki bir demir çelik fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Littoral Bölge Valisi Samuel Dieudonne Ivaha Diboua, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını aktararak, patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi. Yaralıların Douala Genel Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade eden Diboua, "Yanıkların ciddiyeti göz önüne alındığında fazla iyimser olmamalıyız" dedi.

Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahibi Metafrique Steel, Bassa Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde patlama yaşandığını doğrulayarak, patlamanın henüz belirlenemeyen dış bir faktörden kaynaklandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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