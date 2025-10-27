Kamerun'da Seçim Sonrası Protestolar: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Douala şehrinde, muhalefetin devlet başkanı adayı Issa Tchiroma Bakary'nin seçim zaferi iddiasının iktidar tarafından reddedilmesinin ardından düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ardından ülke karıştı. Muhalefetin devlet başkanı adayı Issa Tchiroma Bakary'nin seçim zaferi iddiasının görevdeki Devlet Başkanı Paul Biya ve iktidar partisi Kamerun Demokratik Halk Hareketi (CPDM) tarafından reddedilmesinin ardından Douala şehrinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Littoral Bölge Valisi Samuel Dieudonne Diboua, polis karakollarının saldırıya uğradığını ve güvenlik güçlerinin kendilerini savunduğunu açıklayarak, "Ne yazık ki 4 protestocu hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinden de yaralananlar oldu" dedi. Vali Diboua, protestoları, "önceden planlanmış şiddet eylemleri" ve "kamu düzenine ve ulusal güvenliğe ciddi bir saldırı" olarak nitelendirerek kınadı. "Bu talihsiz olaylara ışık tutmak amacıyla soruşturmalar başlatıldı" ifadelerini kullanan vali, olayları provoke edenlere karşı yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Bakary'nin kalesi olarak bilinen ülkenin kuzeyindeki Garoua kentinde düzenlenen gösterilerde de polis, biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Yetkililer, seçim sonuçları açıklanana kadar tüm toplanmaları yasaklarken, sonuçların bugün Kamerun Anayasa Konseyi tarafından açıklanması bekleniyor.

Kamerun'da seçim

Kamerun'da halk 12 Ekim'de devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmişti. Muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary, yapılan seçimleri kendisinin kazandığını iddia etmişti. Ülkede 43 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Paul Biya ve iktidar partisi Kamerun Demokratik Halk Hareketi (CPDM) ise Bakary'nin iddialarını reddetmişti. Tchiroma Bakary, ülke içindeki ve diasporadaki destekçilerine, "Kamerun'u özgürleştirmek" için barışçıl yürüyüş çağrısı yapmıştı. Bakary'nin destekçileri, çağrı üzerine iktidar partisinin "zaferi çalmak" istediğini öne sürerek, protesto gösterileri düzenlemişti. - YAOUNDE