Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybeden 43 Yaşındaki Adam Yakınlarını Üzdü

Çorum'un Alaca ilçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını kabeden 43 yaşındaki adam yakınlarını yasa boğdu.

Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası Ömer Faruk Öztürk, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 43 yaşındaki Öztürk, yakınlarını yasa boğdu. Öztürk cenazesinin ikindi namazına müteakiben Tarihi Ömer Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. - ÇORUM