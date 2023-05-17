Kalp Krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kalp krizi geçiren Yılmaz Tekin isimli vatandaş, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

İlçeye bağlı Hafiziye Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp ağrısı şikayeti olan 48 yaşındaki Yılmaz Tekin, 112 acil servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesine kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tekin, buradaki müdahalelerin ardından tekrar kalbi çalıştırıldı. Doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etme kararı aldı.

116 kilometre il merkezine uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinin yol uzunluğu dolayısıyla sağlık ekipleri ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Van'dan kalkan ambulans helikopter, ilçe merkezine indi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Tekin, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tekin'in tedavi altına alındığı bildirildi.