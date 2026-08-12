Haberler

Kulu'da TIR Sürücüsü Kalp Krizi Geçirdi, Bariyerlere Çarptı

Kulu'da TIR Sürücüsü Kalp Krizi Geçirdi, Bariyerlere Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren 52 yaşındaki tır sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaza yaptı. Yor bariyerlere çarparak dururken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Kulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (52) idaresindeki 54 RL 307 plakalı tır, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü M.B., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı

Cansever ve Güllü’den geriye bu görüntü kaldı
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

Öldürdüğü genç kadının mezarında yakalandı
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım