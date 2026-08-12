Kulu'da TIR Sürücüsü Kalp Krizi Geçirdi, Bariyerlere Çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaza yaptı. Yor bariyerlere çarparak dururken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Kulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (52) idaresindeki 54 RL 307 plakalı tır, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü M.B., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı