AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare

Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Sevk Edildi

Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, UMKE ekibi ve sikorski helikopterle il merkezine sevk edildi. Hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, sikorski helikopterle il merkezine sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren vatandaşın acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait sikorsky helikopter, UMKE ekibiyle birlikte Bahçesaray ilçesinden hastayı refakatçisiyle beraber alarak il merkezine getirdi. Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Artık sahadan çekilmek mucize olur
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
img

Burun estetiği yaptıracak mı? Verdiği yanıt takipçilerini mest etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.