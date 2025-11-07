Haberler

Kalmaegi Tayfunu Güneydoğu Asya'da Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Kalmaegi Tayfunu Güneydoğu Asya'da Can ve Mal Kaybına Yol Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'da 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler'de de can kaybını 188'e yükseltti. Her iki ülkede de sel ve heyelanlar sonucu büyük hasar meydana geldi.

Vietnam'a ulaşan Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'de ise tayfun nedeniyle toplam can kaybı 188'e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in ardından Vietnam'ı vuran Kalmaegi Tayfunu etkisini sürdürüyor. Ülkenin orta kesimlerini vuran tayfun nedeniyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, evlerin çatıları uçtu, bazı evler ise sular altında kaldı. Arama-kurtarma operasyonları için 268 binden fazla asker görevlendirildi. Vietnam Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin 800 evin hasar gördüğü ifade edildi. Yaklaşık 1.3 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı aktarıldı. Thanh Hoa'dan Quang Tri'ye kadar orta kesimde şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu. Hue'den Dak Lak'a kadar nehirlerdeki su seviyelerinin yükselebileceği, sel ve toprak kaymaları meydana gelebileceği vurgulandı.

Vietnam'da geçtiğimiz hafta rekor düzeyde yağışlar görülürken, 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de can kaybı 188'e yükseldi, 135 kişi kayıp

Kalmaegi Tayfunu'nun Vietnam'dan önce vurduğu Filipinler'de can kaybı arttı. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği ifade edildi. Tüm yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da 139, Negros Occidental'da 24, Negros Oriental'da 9, Agusan del Sur'da 6, Capiz'de 3, Güney Leyte'de 2, Antique, Bohol, Iloilo, Leyte ve Guimaras'ta ise 1 can kaybı yaşandı. Toplam 135 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Tayfundan 8 bölgedeki 5 bin 535 mahallede 2 milyon 258 bin 782 kişinin etkilendiği kaydedildi. Ayrıca 9 bin 321 evde hasar meydana geldiği, 264 evin ise yıkıldığı belirtildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın hasar tespiti yapmak ve kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere fırtınadan etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Kalmaegi, bu yıl Güney Çin Denizi'nde oluşan 13. tayfun. Vietnam ve Filipinler, Pasifik tayfun kuşağındaki konumları nedeniyle tropikal fırtınalara ve tayfunlara karşı oldukça savunmasız ve şiddetli fırtına sezonlarında büyük yıkım ve can kaybı yaşıyor. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.