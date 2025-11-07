Kalmaegi Tayfunu Güneydoğu Asya'da Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Vietnam'a ulaşan Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'de ise tayfun nedeniyle toplam can kaybı 188'e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in ardından Vietnam'ı vuran Kalmaegi Tayfunu etkisini sürdürüyor. Ülkenin orta kesimlerini vuran tayfun nedeniyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, evlerin çatıları uçtu, bazı evler ise sular altında kaldı. Arama-kurtarma operasyonları için 268 binden fazla asker görevlendirildi. Vietnam Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin 800 evin hasar gördüğü ifade edildi. Yaklaşık 1.3 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı aktarıldı. Thanh Hoa'dan Quang Tri'ye kadar orta kesimde şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu. Hue'den Dak Lak'a kadar nehirlerdeki su seviyelerinin yükselebileceği, sel ve toprak kaymaları meydana gelebileceği vurgulandı.

Vietnam'da geçtiğimiz hafta rekor düzeyde yağışlar görülürken, 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de can kaybı 188'e yükseldi, 135 kişi kayıp

Kalmaegi Tayfunu'nun Vietnam'dan önce vurduğu Filipinler'de can kaybı arttı. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği ifade edildi. Tüm yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da 139, Negros Occidental'da 24, Negros Oriental'da 9, Agusan del Sur'da 6, Capiz'de 3, Güney Leyte'de 2, Antique, Bohol, Iloilo, Leyte ve Guimaras'ta ise 1 can kaybı yaşandı. Toplam 135 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Tayfundan 8 bölgedeki 5 bin 535 mahallede 2 milyon 258 bin 782 kişinin etkilendiği kaydedildi. Ayrıca 9 bin 321 evde hasar meydana geldiği, 264 evin ise yıkıldığı belirtildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın hasar tespiti yapmak ve kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere fırtınadan etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Kalmaegi, bu yıl Güney Çin Denizi'nde oluşan 13. tayfun. Vietnam ve Filipinler, Pasifik tayfun kuşağındaki konumları nedeniyle tropikal fırtınalara ve tayfunlara karşı oldukça savunmasız ve şiddetli fırtına sezonlarında büyük yıkım ve can kaybı yaşıyor. - HANOİ