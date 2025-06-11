Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
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Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
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İstanbul Pendik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti. Dün öğle saatlerinde yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda müteahhit Aykut Karagöz hayatını kaybetti, yanında çalışan Hamza K. ise yaralı olarak yakalandı.

Pendik'e bağlı Sülüntepe Mahallesi'nde 45 yaşındaki müteahhit Aykut Karagöz ile yanında çalışan 37 yaşındaki Hamza K. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Odayı terk eden Hamza K., kısa bir süre sonra geri döndü. Bu sırada çekmecedeki iki tabancasını alan Karagöz, işçisine ateş açtı.

SİLAHLARDAN BİRİNİ ELE GEÇİRDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; boğuşmaya dönüşen olayda silahlardan birini ele geçiren Hamza K., Karagöz'e ateş etti. Her iki tarafın da yaralandığı olay sonrası Aykut Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamza K. ise omzundan ve ayağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde farklı kalibrelerde 4 boş kovan, 1 fişek, iki ruhsatsız tabanca (HS2000 ve SIG SAUER marka) ile birlikte yüklü şarjörler ele geçirildi. Her iki ismin de sabıkalı olduğu öğrenilirken, Karagöz'ün 5, Hamza K.'nın ise 8 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Cinayet şüphelisi Hamza K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Nefsi müdafa

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Değdımı şimdi hadı olsun alacağın 2 daire parası bırınız mezara bırınız hapse ofkenıze hakim olsaydınız ne guz3l. Olurdu Allah gorunmez her türlü kazabela nısubetten korusun inşaallah

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