Kaldırımlara park eden motosikletlere yönelik denetim - Haberler

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Kaldırımlara park eden motosikletlere yönelik denetim

Kaldırımlara park eden motosikletlere yönelik denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesi'ne bağlı ekipler, trafik polisleriyle birlikte, cadde ve sokaklarda yaya vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlarda yapılan motosiklet parklanmalarına yönelik denetimde bulundu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesi'ne bağlı ekipler, trafik polisleriyle birlikte, cadde ve sokaklarda yaya vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlarda yapılan motosiklet parklanmalarına yönelik denetimde bulundu. Yapılan denetimde, motosiklet sahipleri uyarılarak, park yerlerine yönlendirildi.

Kaldırımlarda gelişigüzel park edilerek yaya vatandaşların kaldırım kullanıma engel olan motosiklet paklanmalarına yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik polisleriyle birlikte denetimde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesi'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetimde, kaldırımlardaki motosikletlerin sahipleri uyarılarak, park yerlerine yönlendirildi. Yapılan denetimin ardından çalışma hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Kaldırımlar yaya vatandaşlarımızın kullanım alanıdır. Burada yapılan motosiklet parklanmaları vatandaşlarımızın kullanımında sorun oluşturuyor. Engelli, yaşlı ve bebek arabası kullanan yayalarımızı bu konuda daha fazla sıkıntı çekiyor. Biz de trafik polislerimizle birlikte bu konuda denetimde bulunarak gerekli uyarıları yaptık" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta 3. Sayfa Haberler

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