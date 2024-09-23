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Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı

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Almanya'da kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin üzerine köpek düştü. Alman çoban köpeği olduğu iddia edilen köpek, düşme sonucu yara almadan kurtulurken yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Almanya'da ilginç bir olay yaşandı. Kaldırımda şemsiyeleriyle yürüyen iki kişiden birinin üstüne köpek düştü. Alman çoban köpeği olduğu iddia edilen köpek, düşmenin ardından yara almadan kurtulurken, genç kadın yerden kalkamadı. Yardıma gelen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, ardından genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öne sürüldü. Köpek ise düştüğü yerden koşarak kaçtı. Düşen köpeğin sahibi ise gerekli önlemleri almadığından 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Hayvan Hakları Yaralanma Hayvanlar 3-sayfa Almanya Hukuk Dünya

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Yorumlar (1)

Iskender:

Hiç de komik değil.

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