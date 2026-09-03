Haberler

Karaman'da Yürürken Üzerine PVC Kapı Düşen Genç Kadın Konuştu

Karaman'da Yürürken Üzerine PVC Kapı Düşen Genç Kadın Konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Somali uyruklu Nujud Thabit'in üzerine yaklaşık 7 metre yükseklikten PVC kapı düştü. Sağ ayak başparmağı kırılan genç kadın ameliyat oldu ve olayla ilgili şikayetçi oldu.

Karaman'da kaldırımda yürüdüğü sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten üzerine PVC kapı düşen 20 yaşındaki Somali uyruklu Nujud Thabit, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ayağından yaralanarak ameliyat olan genç kadın, "Çok ani gelişti. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen Nujud Thabit'in üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan genç kadın, sağ ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Thabit, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen genç kadın ameliyat edildi.

"Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim"

Yaşadığı anları anlatan Nujud Thabit, olay sırasında markete gitmek için evden çıktığını belirterek, "Kaldırımda yürürken üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi. Sağ ayağımın baş parmağı kırıldı. O an pek bir şey hatırlamıyorum çünkü panik halindeydim. O sırada markete gidiyordum. Alışveriş yapmak için dışarı çıkmıştım. Otobüse binmek için çantamı karıştırıyordum. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim. Çok ani gelişti" dedi.

Hastanedeki tedavi sürecini de anlatan Thabit, "Hastaneye götürdüklerinde baş parmağımın kırıldığını ve ayağıma atel takılması gerektiğini söylediler. Alçının yaklaşık bir ay kalması gerektiğini, ilk üç hafta ayağımı hareket ettirmemem gerektiğini belirttiler. Daha sonra ameliyat oldum. Çok ciddi bir ameliyat olmadığını ancak dikkatli olmam gerektiğini söylediler. İki hafta sonra da dikişlerim alınacak" diye konuştu.

"Özür dilemedikleri için şikayetçi oldum"

Olayın ardından şikayetçi olduğunu ifade eden genç kadın, "Polislerle konuştuğumda şikayetçi olduğumu söyledim. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giderek ifade verdim. İlk başta şikayetçi olmayacaktım ancak gerekli kontrolleri yapmadıkları ve olayın ardından özür dilemedikleri için şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı

Rektör duyurdu! 4 milyon öğrenciye müjde
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma