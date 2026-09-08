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Kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Bursa’da kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 12 yaşındaki K.A.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında bulunan su kuyusuna düştü. Çocuğun kuyuya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan K.A.Y.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü kuyu ve olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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