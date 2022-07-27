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Kaldırıma çıkarak park eden sürücüye tepki

Kaldırıma çıkarak park eden sürücüye tepki

Bilecik'te trafiğin yoğun olduğu bölgede kaldırıma çıkarak park eden sürücüye yayalar tepki gösterdi.

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Bilecik'te trafiğin yoğun olduğu bölgede kaldırıma çıkarak park eden sürücüye yayalar tepki gösterdi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde kaldırım üzerine çıkarak park eden 34 BRU 633 plakalı otomobil sürücüne yayalar tepki gösterdi. Aracın bir de engelli araçların rahatça kaldırımdan inebileceği rampaya park etmesi olması da vatandaşları ayrı bir kızgınlığına neden oldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler

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