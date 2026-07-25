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Kaldırım üstüne park eden araç yayaların tepkilerine neden oluyor

Kaldırım üstüne park eden araç yayaların tepkilerine neden oluyor
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Bilecik’te yayaların geçemeyeceği şekilde kaldırıma park eden ticari araç sürücüsü tepkilere neden oldu.

Bilecik'te yayaların geçemeyeceği şekilde kaldırıma park eden ticari araç sürücüsü tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde kaldırıma yayaların geçemeyeceği şekilde kaldırıma park eden 11 AB 328 plakalı ticari araç sürücüsü tepkilere neden oldu. Yayalar kent genelinde araçların park yeri bulamayarak, yayaların kullandığı kaldırımları işgal ettiğini söyleyerek, buna bir çözüm bulunması istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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