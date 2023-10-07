Karaman'da kahve içerken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da kahve içerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanının yanındaki boş alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kahve içmekte olan A.Y., yanına gelen kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası A.Y., sırt bölgesine isabet eden saçmalarla yere yığılırken, saldırganlar geldikleri otomobil ile hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganların içinde olduğu aracı kısa sürede tespit ederek dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayarak kaçan saldırganlarla polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Merkeze bağlı Kılbasan köyüne kadar giden saldırganlar burada aracı terk ederek izlerini kaybettirdiler. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.