Kahvaltı yapmak için sığındıklara ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır, 6 yaralı - Haberler

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Kahvaltı yapmak için sığındıklara ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kahvaltı yapmak için sığındıklara ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır, 6 yaralı Diyarbakır'da kahvaltı yapmak için yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü.

- Kahvaltı yapmak için sığındıklara ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır, 6 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kahvaltı yapmak için yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü. 1'i ağır 6 kişi yaralandı 2 koyun telef oldu.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Otaşar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan B., Hamdullah B., Beşir T., Ahmet Z., Diyar D. ve Abdullah B., koyunları otlatmak için mezraya çıktı. Yağmurun bastırmasıyla ağaç altına sığınan 6 çoban kahvaltı yapmak için hazırlıklarını yaptı. O anda yıldırımın düşmesiyle 6 çoban yaralandı, 2 koyun telef oldu. Yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kilometre kırsala uzak olan yaralılar köylüler yardımıyla sağlık ekiplerine yetiştirilerek ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan B.'nin hayati tehlikesi devam ederken 5 yaralının ise durumları iyi olduğu öğrenildi.

Yardıma ilk koşan Deniz Varlı, çobanların kahvaltı yapmak için ağacın altına geçtiğini, yıldırım düşünce toplam 6 kişinin yaralandığını, Ramazan adlı arkadaşının ağır olduğunu söyledi. Varlı, 2 koyununda telef olduğunu kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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