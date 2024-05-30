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Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vergi Borcu Hırsızını Yakaladı

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Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, vergi borcu hırsızlığı olayını çözdü ve şüpheli şahıs tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edilen V.G. isimli şahısı yakaladı.

M.E.Ç isimli bir vatandaşın kendisine ait vergi borcunu ödemek için bankadan çektiği 25 bin TL parayı poşete koyduğu esnada bir şahsın arkasından aniden gelerek paranın bulunduğu poşeti alarak kaçtı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, yapılan titiz çalışmalarda çok sayıda güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek olayı gerçekleştiren şahsın V.G isimli şahıs olduğu tespit edildi. V.G. Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Toplamda 3 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edilen şahıs adli mercilerce tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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