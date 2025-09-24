Kahta'daki Atıl Bina, Madde Bağımlılarından Temizlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önceden dershane olarak kullanılan ve atıl hale geldikten sonra madde bağımlılarının yuvası haline gelen bina yapılan haber sonrası kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde daha önceden dershane olarak kullanılan ve şuan atıl durumda olan binayı madde bağımlıları mesken haline gelmişti. Çok sayıda madde bağımlısının sürekli uğradığı ve bu bölgede korku saldığına dair haberlerin medyada çıkması üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.

İlgili kurumlar binada yaptığı denetimler sonrasında binanın kapılarına, pencerelerine ve merdiven boşluklarına demir parmaklıklar yaparak giriş ve çıkışları kapattı. Binada yapılan güvenlik önlemleri sonrasında binaya giriş ve çıkışlar yapılamaz hale geldi. Yapılan çalışma mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. - ADIYAMAN