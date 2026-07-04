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Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahta-Sincik karayolu Cendere Köprüsü'ne yaklaşık 1 kilometre kala meydana geldi.

H.D (72) yönetimindeki 34 YA 7263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.D. (72) ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.D. (64) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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