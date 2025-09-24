Kahta'da Madde Bağımlılığı Tehditi: Mahalle Sakinleri Korku İçinde

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önceden dershane olarak kullanılan bina madde bağımlılarının yuvası haline geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde daha önceden dershane olarak kullanılan ve şuan atıl durumda olan binayı madde bağımlıları mesken haline getirdi. Çok sayıda madde bağımlısının sürekli uğradığı ve bu bölgede korku saldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm için yardım beklediklerini dile getirdi.

Korkudan dışarıya dahi çıkamadıklarını vurgulayan mahalle sakinleri, "Eskiden güvenli şekilde yürüdüğümüz mahallemizin sokaklarında şuan korku ve endişeden dolayı yürüyemez ve evin kapısından çıkamaz hale geldik. Bizler çözüm bekliyoruz ama çözüm bulabilen yok" diye duruma tepki gösterdi. - ADIYAMAN