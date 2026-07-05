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Kavga eden şahıslara biber gazıyla müdahale edildi

Kavga eden şahıslara biber gazıyla müdahale edildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis merkezi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karakol önünde kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hürriyet Polis Merkezi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Polislerin müdahalesi yetersiz kalması üzerine polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Yapılan müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar bir birini bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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