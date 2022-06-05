Kahta'da Huzur 2 Operasyonu - Haberler

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Kahta'da Huzur 2 Operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahta'da Huzur 2 Operasyonu

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 2 Genel Asayiş Operasyonu Uygulaması" gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 2 Genel Asayiş Operasyonu Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçede genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak 9 Şube Müdürlüğü Ekipleri ve 172 personelin katılımıyla Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada, bin 303 şahıs, 345 araç, 17 umuma açık yer ve 9 park ile bahçeler kontrol edildi. Kontroller sonucunda; 4 bakaya şahıs yakalandı. 0.25 gram Metamfetamin maddesi ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 10 araç sürücüsüne de trafik yönünden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturmalar devam ediyor - ADIYAMAN

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