Haberler

Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Alagüz'e 54 AAH 130 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Asım Alagüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Beyaz Saray: Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi

Trump'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı