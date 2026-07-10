Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Alagüz'e 54 AAH 130 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Asım Alagüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı