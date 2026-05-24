İki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hürriyet Okulu yanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada U.N.K. (15) bıçakla yaralanırken, Z.A.K. (17), H.K. (17) ve H.K. (17) ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan karşı grubun olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
