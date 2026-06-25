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İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.A. (23) ile M.E.G. (23) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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