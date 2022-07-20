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Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'ın Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Nurullah Şahin görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'ın Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Nurullah Şahin görevine başladı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz, HSK'nın son yayınlanan kararnamesi ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli Nurullah Şahin de Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

2016-2019 yılları arasında Akşehir Cumhuriyet Savcılığı, 2019-2022 yılları arasında ise Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, görev süresi boyunca adalet hizmetinin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere bütün kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışacağını söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Savcılığı Cumhuriyet Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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