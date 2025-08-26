Kahramanmaraş'taki Düğünde Silahlı Saldırı: 9 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğün sırasında 22 yaşındaki gencin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şahıstan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde yapılan bir düğün töreninde havaya açılan tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 22 yaşındaki D.T. ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan genç Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edilerek tedavi altına alındı. Düğünü kana bulayan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürüttüğü çalışmada 9 şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden biri savcılıktan, 2'si ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KAHRAMANMARAŞ