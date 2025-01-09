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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları kurtarırken, kaza yapan araçlar yoldan çekildi.

Kahramanmaraş'ta 3 aracın karışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle yoldan çekildi.

Kısa süreli trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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