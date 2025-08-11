Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde alınan bilgiye göre, üç araç zincirleme kazaya karıştı. yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 YARALI VAR

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

