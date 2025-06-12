Kahramanmaraş'ta Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ta zeytinlik bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, ancak çok sayıda zeytin ağacının zarara uğradığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta zeytinlik yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta zeytinlik bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi'ndeki zeytinlik bahçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa