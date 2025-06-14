Kahramanmaraş'ta Yayaya Otomobil Çarptı: Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar'a otomobil çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü olay yerinden kaçtı ancak sonradan yakalandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil yayaya böyle çarptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 11 Haziran günü Merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edipali Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı görüldü.

Öte yandan kaza yerinden kaçan sürücünün yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm durumuna geçildi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi

İsrail'den İran'ın 'kalbine' saldırı! Doğal gaz sahasını vurdu
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.