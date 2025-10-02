Kahramanmaraş'ta Yaşlı Adamın Ölümüne Sebep Olan Sürücü Serbest Bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı adama çarparak ölümüne neden otomobilin sürücüsü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansırken yaşlı adamın yakınları, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi.

Kaza, 23 Eylül'de Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. M.A.Ç. idaresindeki 46 AIK 496 plakalı Audi marka otomobil, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Yaşar Karaçalı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaçalı havada savrularak yere düştü. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Karaçalı, 5 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Hayatını kaybeden Yaşar Karaçalı'nın oğlu Mahmut Karaçalı ise sürücünün serbest bırakılmasına tepki göstererek adalet talebinde bulundu. Karaçalı, "Babam alışverişe giderken yolun karşısına gitmeye çalışıyor. Yoldan geçen iki araba durmasına rağmen diğer araba durmayıp babama çarpıyor. Babam vefat etti, şüpheli ancak hiçbir işlem görmedi. Şu anda serbest ve adalet arıyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ