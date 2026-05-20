Kahramanmaraş'ta ev yangını: Mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın mahsur kalan 1'i engelli 3 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Maarif Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evde mahsur kalan engelli vatandaşı güvenli şekilde dışarı çıkardı. Ekipler ayrıca binada yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaşı da merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangından etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı