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Kahramanmaraş'taki yangında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki yangında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli 3 kardeş hayatını kaybetti. Yangında ağır yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirirken, anne ve diğer engelli çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında bir engellinin hastanede ikisinin de ikamette hayatını kaybettiği yangında engelli iki kardeşin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ölen 3 kardeşin yer yatağında uyudukları sırada yangının çıktığı öğrenildi.

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde bulunan engelli bireylerden 44 yaşındaki Esra Saltalı ile 26 yaşındaki Abdulgani Saltalı'nın cansız bedenleri ekipler tarafından ikametten çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Saltalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangın sırasında annenin ve diğer engelli çocuğun da evde bulunduğu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor. Yangında hayatını kaybeden 3 kardeşin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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