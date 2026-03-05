Haberler

Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 53 yaşındaki Tuncay Zengin hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Mağralı Mahallesi 43081 Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan 53 yaşındaki Tuncay Zengin'in ikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemede Tuncay Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının evde bulunan elektrikli sobadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
