Haberler

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen iki operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin yaptığı 2 operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından iki farklı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda narkotik ekipleri 2 şahıs tespit edip yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 49,28 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İkinci operasyonu ise Elbistan ilçesinde KOM ekipleri yaptı. Tarihi eser kaçaklığıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 66 adet sikke, 100 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet tabanca, 1 adet boş şarjör ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' ile 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
