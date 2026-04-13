Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 29 bin 232 sentetik ecza hap, 4,47 gram metamfetamin maddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız silah ve şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 3 şarjör, 17 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

