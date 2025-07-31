Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 3 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.B., M.Ç. ve H.M.T. isimli şahısları 5 bin 432 adet sentetik ecza hapla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ