Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 3 Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, 5 bin 432 adet sentetik ecza hapla birlikte zanlıları yakaladı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.B., M.Ç. ve H.M.T. isimli şahısları 5 bin 432 adet sentetik ecza hapla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa