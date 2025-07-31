Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 3 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 3 Zanlı Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, 5 bin 432 adet sentetik ecza hapla birlikte zanlıları yakaladı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.B., M.Ç. ve H.M.T. isimli şahısları 5 bin 432 adet sentetik ecza hapla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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