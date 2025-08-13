Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapan İ.N., 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı ve tutuklandı. Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli İ.N.'yi tespit etti. Adresine yapılan baskında İ.N., 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.N. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
