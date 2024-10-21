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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 49 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 49 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi 49 kilo skunk maddesi ve 900 gram toz esrar ile yakalandı. Şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs 49 kilo skunk maddesi ile suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir tırı durduran polis ekipleri, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada valizlere gizlenmiş şekilde 49 kilo 100 gr skunk maddesi ve 900 gr toz esrar maddesi ile birlikte İ.T. isimli şahıs suçüstü yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen İ.T. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Narkotik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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